Декорации постапокалипсиса в Нью-Йорке

Обычно на Таймс-сквер и Уолл-стрит кипит жизнь - теперь же весь Манхэттен погрузился в абсолютную тишину. Пустуют офисные небоскребы, закрыты все торговые центры, рестораны, бары - почти все, кроме продуктовых, аптек. Лишь некоторые кафе работают в режиме доставки. Самые тревожные новости о коронавирусе поступают из Нью-Йорка, тем не менее в городе нет паники - все спокойны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bird in Flight, некоторый сюрреализм есть и в том, что в апокалиптически пустом мегаполисе, охваченном эпидемией, весна сейчас в самом разгаре. В Центральном парке вовсю цветут сакура и магнолия, а местные жители не упускают возможности выйти на пробежку в парк и насладиться весной, хоть и с обязательным соблюдением "социальной дистанции". Несмотря на пандемию, губернатор штата Эндрю Куомо не посмел покуситься на право нью-йоркцев на пробежку, прогулку с собакой и медитацию на открытом воздухе.