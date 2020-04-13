В Турции 3 заключенных умерли от коронавируса

В 5 исправительных учреждениях Турции у 17 заключенных был обнаружен коронавирус.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль.

Министр сказал, что трое из этих заключенных умерли от COVID-19. По словам А.Гюля, до сегодняшнего дня в тюрьмах особого режима среди заключенных не было выявлено случаев заражения коронавирусом.