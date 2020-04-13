В ВОЗ заявили, что маска не защитит от коронавируса, если пренебрегать другими мерами
Медицинская маска не сможет защитить от заражения коронавирусом, если пренебрегать другими мерами защиты. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью программе "Воскресный Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Маска не полностью защищает. Если только маску носить, а всё другое бросить: не соблюдать дистанцию, не мыть руки, - точно заболеете. Тогда маска нанесет больший вред", - сказала она.
Вуйнович также напомнила, что маску необходимо носить не больше двух часов, и она не должна быть мокрой. "Она наоборот станет источником инфекции, даже не только коронавируса, но и других", - подчеркнула она.
При этом представитель ВОЗ считает, что соблюдение социальной дистанции лучше защищает от передачи инфекции, чем маска. "Если здоровый человек не находится в помещении, где находится больной человек, то она (маска) не нужна. Если он ходит в толпу, тогда, абсолютно, да, я бы рекомендовала маску", - добавила она, отвечая на вопрос, нужно ли носить маску здоровому человеку.
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