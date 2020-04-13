https://news.day.az/world/1223292.html В Пакистане разбился военный самолет, есть жертвы - ВИДЕО
В Пакистане разбился военный самолет, есть жертвы - ВИДЕО
Самолет Военно-воздушных сил Пакистана разбился во время тренировочного полета в провинции Пенджаб, оба члена экипажа погибли, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
ЧП произошло утром 13 апреля близ Гуджрата. На кадрах видно, как учебно-тренировочный MFI-395 Super Mushshak стремительно теряет высоту и на глазах нескольких десятков человек падает в поле. Пожара не последовало, хотя от самолета мало что осталось, так что поначалу в сводках даже сообщалось, что рухнул дрон.
В результате происшествия оба члена экипажа - майор Умер и лейтенант Фиазан - погибли. В причинах произошедшего сейчас разбираются эксперты.
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