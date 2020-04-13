В Беларуси число заразившихся коронавирусом достигло 2919 человек

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Беларуси выросло за сутки на 341 и достигло 2919, скончались еще три человека - всего умерших 29.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным на воскресенье, в Беларуси число выявленных случаев COVID-19 составляло 2578, в том числе сообщалось о 26 умерших.

"Зарегистрировано 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека. Умерли 29 пациентов с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что по состоянию на понедельник в республике проведено почти 68 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, для чего задействовано 17 лабораторий.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.