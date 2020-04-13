Таиланд может лишиться 10 млн рабочих мест из-за длительной вспышки коронавируса

Таиланд может потерять 10 миллионов рабочих мест, если вспышка коронавируса продолжится в течение нескольких месяцев, заявил консультативный орган страны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вторая по величине экономика Юго-Восточной Азии сильно пострадала от вспышки Covid-19 и приближается к рецессии.

"Мы считаем, что страна уже потеряла около 7 миллионов рабочих мест, и цифра достигнет 10 миллионов, если вспышка затянется на 2-3 месяца", - сказал на брифинге член совета и глава Торговой палаты Таиланда Калин Сарасин.

В Таиланде трудоустроено около 38 миллионов человек.

Совет правительства и бизнес-агентства обсудили меры экономической поддержки, прежде чем предложить их правительству, заявил председатель совета Тосапорн Сирисампханд.

По его словам, меры экономической поддержки включают льготные кредиты, налоговые льготы и финансовую поддержку для сохранения рабочих мест.

Таиланд, в котором зарегистрировано 2579 случаев заражения и 40 смертей, ввел общенациональный ночной комендантский час, закрыв торговые центры и препятствуя проведению мероприятий для ограничения распространения коронавируса в стране.

Центральный банк прогнозирует, что в этом году экономика Таиланда сократится на 5,3%, что будет самым слабым показателем после финансового кризиса в Азии 1998 года.