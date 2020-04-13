На Фиджи объявили режим национального бедствия из-за циклона "Гарольд"

Власти Фиджи в понедельник объявили режим национального бедствия из-за обрушившегося на прошлой неделе на островное государство циклона "Гарольд". Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, министр инфраструктуры и транспорта, борьбы со стихийными бедствиями Джон Усамате заявил, что введение данного режима расширит полномочия правительства для восстановления от ущерба, нанесенного циклоном, которому была присвоена четвертая (предпоследняя) категория по шкале тропических циклонов австралийского региона. Действие режима национального бедствия коснется Восточного, Западного и Центрального округов страны.

Помимо этого, правительство направило несколько судов в пострадавшие районы для предоставления гуманитарной помощи населению.

Ранее сообщалось, что циклон "Гарольд" вызвал масштабные наводнения, разрушил дома и оставил без связи ряд западных островов архипелага. На всей территории Фиджи были открыты эвакуационные центры, в которых на текущий момент находятся 1,8 тыс. человек. Как отмечает радиостанция, жертвой стихии стал по меньшей мере один житель Фиджи.