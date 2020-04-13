В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 26551

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах увеличилось за сутки на 964, достигнув 26 551. Об этом сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 86, всего от COVID-19 в стране скончались 2823 человек, уточняется в сообщении. В больницах лечатся 8729 человек, за сутки поступили 147 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.