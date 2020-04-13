Борис Джонсон выздоровел от коронавируса

"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон протестирован на коронавирус с отрицательным результатом".

Об этом сообщил журналистам официальный представитель канцелярии правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это стандартная практика в больницах - делать такие анализы. И результат (Джонсона) оказался отрицательным", - сказал представитель премьера, отвечая на вопрос, был ли протестирован Джонсон перед выпиской на COVID-19.

В настоящее время Джонсон находится в загородной резиденции Chequers, куда приехал сразу же после выписки из больницы накануне.

Джонсон объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. Пятого числа Джонсона доставили в больницу для проведения необходимых анализов.

Шестого апреля офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию. Седьмого апреля стало известно, что состояние премьера стабильно, подключение к ИВЛ ему не понадобилось, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение. Девятого числа Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.