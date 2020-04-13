У бывшего советника Клинтона диагностировали коронавирус

Заболевание, вызванное коронавирусом, выявлено у бывшего советника президента Билла Клинтона Джорджа Стефанопулоса. Об этом Стефанопулос сообщил в понедельник в программе телекомпании ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, он "не удивлен" диагнозом, поскольку ухаживал за супругой, у которой коронавирус был выявлен две недели назад.

Стефанопулос в 1993 году занимал пост руководителя отдела связей Белого дома, а затем в течение трех лет был старшим советником президента Клинтона. Сейчас он является одним из ведущих программы телекомпании ABC "Доброе утро, Америка" (Good Morning America) и программы "На этой неделе" (This Week).