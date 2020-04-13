Минздрав Испании заявил, что страна достигла пика распространения коронавируса

Министерство здравоохранения Испании подтверждает, что распространение коронавируса нового типа в стране достигло пика. Об этом заявил в понедельник глава ведомства Сальвадор Ильа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Данные [по выявлению новых случаев заболевания] позволяют нам подтвердить, что мы уже преодолели первую фазу эпидемии - достижение пика, - уточнил он. - Следующая цель правительства состоит в том, чтобы сломить [эпидемиологическую] кривую". Министр добавил, что "ограничения на передвижение людей" в стране остаются в силе.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Испании был выявлен 31 января, число заразившихся резко начало расти после выявления вспышки в Италии. К настоящему моменту количество выявленных случаев в королевстве достигло почти 170 тыс., 17 489 человек умерли. За 24 часа число инфицированных выросло на 3 477 - это минимальный показатель за последние три недели.

С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.