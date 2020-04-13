ЕС может никогда не оправиться от коронавируса

Темпы распространения Covid-19 парализовали правительства и международные институты по всему миру. Но немногие испытали масштаб удара, который в настоящее время ощущается в Брюсселе.

Европейский Союз начал этот год оживленно, осуществив наконец-таки Брексит. Его новая команда, возглавляемая президентом Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, была основана на видении ЕС как мирового лидера в области устойчивости климата и демократических стандартов.

Однако через несколько месяцев началась глобальная пандемия. Государства-члены ЕС проявили слабую политическую реакцию на кризис и продолжают внутренние споры о том, как смягчить экономические последствия коронавируса. Единственное, что мировые лидеры способны сделать прямо сейчас, - это втянуть ЕС обратно в болото его собственной дисфункции.

Как передает Day.Az со ссылкой на CNN, 7 апреля главный европейский учёный Мауро Феррари подал в отставку с поста главы Европейского исследовательского совета. В интервью Financial Times Феррари описал свое разочарование по поводу того, как ЕС пытался справиться со вспышкой коронавируса.

"Я был крайне разочарован реакцией Европы на Covid-19 ... Я потерял веру в саму систему", - сказал ученый.

Феррари не одинок в предположении, что реакция ЕС на кризис была слишком медленной. "С самого первого дня ЕС вел напряженную борьбу, поскольку он поспешил дать общеевропейскую реакцию на кризис в области здравоохранения, не имея на это никаких реальных полномочий", - говорит Андреа Ренда, старший научный сотрудник Центра европейских политических исследований.

Главная проблема, с которой постоянно сталкивается Брюссель, заключается в том, что он должен работать на двух направлениях. С одной стороны, механизм ЕС действует как общеевропейский арбитр, координируя вопросы из единого центра власти. С другой стороны, решения по многим существенным вопросам принимаются посредством соглашений, заключаемых коллективно между государствами-членами. И, как мы видели в последние годы, у них совершенно разные приоритеты.

Это было доказано с момента пандемии коронавируса на континенте, особенно в Италии, которая сейчас лидирует в мире по смертности на душу населения.

В то время как официальные лица ЕС принимают меры, позволившие союзу совместно работать над закупкой лекарств и оборудования, когда дело доходит до политики здравоохранения обнаруживается, что у ЕС мало полномочий.

"Это одна из немногих областей, в которых ЕС имеет очень ограниченную законодательную власть", - говорит Джорджина Райт, старший научный сотрудник Института правительственного аналитического центра. "Он может попытаться скоординировать ответы и дать совет; но государства-члены действительно должны сами определить, как должна выглядеть их система здравоохранения и как ее использовать".

В первые дни коронавируса это привело к тому, что центральный механизм ЕС начал борьбу против непосредственных национальных интересов своих членов. "ЕС пытался заставить страны, которые не доверяли друг другу, работать вместе над закупкой и запасом предметов медицинского назначения в то время, когда они в одностороннем порядке закрывали свои границы", - говорит Ренда.

В конечном итоге комиссия убедила членов ЕС согласиться с тем, что медицинское оборудование и продукты питания должны проходить через границы по приоритетным полосам для предметов первой необходимости. Однако тот факт, что некоторые из этих границ все еще закрыты для граждан ЕС, является серьезной проблемой для союза наций, который хвастается полной свободой передвижения людей.

На этой неделе государства-члены обсуждали, как справиться с жестоким экономическим штормом, вызванным коронавирусом. Однако все, что связано с деньгами, всегда приводит к порочным спорам - эта же аксиома коснулась и ЕС.

Как правило, богатые страны вносят больший вклад в общие денежные блоки союза, чем более бедные государства. В нынешний период кризиса более богатые государства-члены возмущаются субсидированием менее богатых, в то время как более бедные государства испытывают огромное давление со стороны более богатых. Наиболее ярким примером этого была помощь Греции после финансового кризиса 2008 года, которая предусматривала что страна примет меры жесткой экономии.

Это было фоном для обсуждений на этой неделе между европейскими министрами финансов, которые изо всех сил пытались согласовать ответ на экономические последствия коронавируса. Однако 7 апреля на 14-часовой встрече не было достигнуто никакого соглашения.

9 апреля государства-члены ЕС пришли к соглашению, что пакет средств от Европейского механизма стабильности, Европейского инвестиционного банка и Европейской комиссии на сумму 500 млрд. евро поможет странам сохранить бизнес на плаву и помочь людям, которые потеряли работу в результате кризиса.

Сделка была заключена только после того, как удалось убедить Нидерланды. Голландцы скептически относились к тому, будут ли получатели использовать деньги ответственно, и к их способности надежно придерживаться графика погашения. Но Нидерланды в итоге все-таки дали согласие.

Однако не было никакого конкретного соглашения о том, как будет создан дополнительный фонд спасения. Италия высказывалась в пользу так называемых коронабондов, которые предусматривали сбор денег на общий европейский долг, создавая привлекательный актив для инвесторов. Нетрудно понять, почему богатые страны были так незаинтересованы в этой идее.

Такая напряженность между государствами-членами ЕС существовала задолго до появления коронавируса. Brexit предоставил краткую передышку, предлагая возможность объединиться против общей угрозы. Это единство оказалось мимолетным. Самый серьезный международный кризис за последние десятилетия ставит под сомнение основы послевоенного европейского проекта.

И даже если распространение пандемии замедлится и жизнь постепенно начнет возвращаться в нормальное русло, побочные эффекты последних нескольких месяцев будут ощущаться годами. Скорее всего, ЕС потратит эти годы на размышления о том, как он отреагировал на этот кризис, и должен прийти к выводу как нужно справляться с любым подобным кризисом в будущем.

"После того, как все это закончится, мы не можем вернуться к тому, чтобы сидеть за столом и делать вид, что ничего не произошло", - сказал CNN один дипломатический источник.

Абдул Керимханов