В Великобритании число жертв коронавируса достигло 11 329 человек

За прошедшие сутки в Великобритании от коронавируса умерли еще 717 человек, общее число умерших от заболевания в стране достигло 11 329 человек.

Как передает АПА со ссылкой на Sky News, об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает Day.Az.

За минувшие сутки в Великобритании было выявлено еще 4342 случая инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 88 621 человек.