https://news.day.az/world/1223372.html В Великобритании число жертв коронавируса достигло 11 329 человек
В Великобритании число жертв коронавируса достигло 11 329 человек
За прошедшие сутки в Великобритании от коронавируса умерли еще 717 человек, общее число умерших от заболевания в стране достигло 11 329 человек.
Как передает АПА со ссылкой на Sky News, об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает Day.Az.
За минувшие сутки в Великобритании было выявлено еще 4342 случая инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 88 621 человек.
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