Японцы предоставят медикам со всего мира чертежи для печати аппарата ИВЛ на 3D-принтере

Ученые из японского Университета Хиросимы собираются предоставить медикам из других стран чертежи для печати аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на 3D-принтере. Как сообщает газета The Asahi Shimbun, материалы будут предоставляться на бесплатной основе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Рост во всем мире числа пациентов, зараженных коронавирусом, привел к глобальной нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких, от наличия которых часто зависит то, удастся ли сохранить жизнь инфицированных, у которых наблюдаются осложнения. Для того, чтобы помочь медикам разных стран справиться с данной проблемой, японские ученые из Центра трансляционных исследований Университета Хиросимы решили сделать доступным процесс производства недостающего медицинского оборудования.

Механический аппарат искусственной вентиляции легких был создан в 2017 году японским медиком Наоюки Исиката для использования космонавтами. Он был успешно напечатан и собран на Международной космической станции. Устройство оснащено пружинным механизмом и работает без использования электричества. Оно может быть собрано из четырех частей, предварительно напечатанных на 3D-принтере.

Перед тем как выложить чертежи для общего пользования, японские ученые планируют создать инструкцию по печати и сборке данного устройства. Это позволит медикам со всего мира самостоятельно собрать аппарат и использовать его для борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Мы сражаемся против сильного врага. Мы хотим спасти жизни, используя силу и мудрость науки" - заявил один из участников проекта, доцент Университета Хиросимы Томохико Косака.