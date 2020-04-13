https://news.day.az/world/1223391.html Власти Турции приняли решение вновь ввести 48-часовой комендантский час в выходные
Власти Турции приняли решение вновь ввести 48-часовой комендантский час в выходные
Власти Турции приняли решение вновь ввести 48-часовой комендантский час в предстоящие выходные дни - Эрдоган.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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