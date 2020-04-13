Власти Турции приняли решение вновь ввести 48-часовой комендантский час в выходные

Власти Турции приняли решение вновь ввести 48-часовой комендантский час в предстоящие выходные дни - Эрдоган.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новость обновляется