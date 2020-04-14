https://news.day.az/world/1223422.html В Москве скончались еще 13 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 13 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Ранее им диагностировали двустороннюю пневмонию. Кроме того, тесты пациентов на коронавирус оказались положительными.
Как сообщается, возраст умерших составил от 29 до 80 лет.
"29-летняя пациентка имела синдром Дауна", - уведомили в оперштабе.
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