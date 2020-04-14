В Москве скончались еще 13 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Ранее им диагностировали двустороннюю пневмонию. Кроме того, тесты пациентов на коронавирус оказались положительными.

Как сообщается, возраст умерших составил от 29 до 80 лет.

"29-летняя пациентка имела синдром Дауна", - уведомили в оперштабе.