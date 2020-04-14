В ВОЗ не смогли ответить на вопрос об иммунитете у переболевших COVID-19

Всемирная организация здравоохранения пока не может однозначно заявить, получают ли иммунитет от COVID-19 те, кто переболел новым коронавирусом.

Как передает Лента.ру, об этом заявила на брифинге в Женеве глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"На данный момент есть ограниченное количество информации о возможном иммунитете для тех, кто переболел. И мы должны понимать, какой иммунитет появляется у тех, у кого было заболевание средней тяжести, у кого тяжелое, и для тех, кто выздоровел", - сказала она.

По ее словам, в Шанхае провели исследование плазмы 175 пациентов, которые переболели COVID-19. У некоторых был выявлен стойкий ответ на антитела, а у других не было такого ответа. При этом пока неизвестно, как это влияет на выработку иммунитета к вирусу.

ВОЗ рассчитывает, что с ростом количества тех, кто выздоровел, свыше 300 тысяч человек, появится больше исследований того, каким образом может появиться иммунитет к заболеванию.

"На данный момент у нас нет полного представления того, как вырабатывается иммунитет", - добавила она.

В ВОЗ полагают, что выздоровевший человек также должен какое-то время применять и носить защитные средства.