Более 30 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на США

В США не менее 33 человек погибли в результате торнадо и сильного ветра, обрушившихся на юго-восточные штаты. Такие данные сообщила телекомпания NBC. Ранее СМИ публиковали информацию о 26 жертвах стихии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В штатах Алабама, Джорджия, Луизиана и Миссисипи введен режим чрезвычайной ситуации. Наибольший урон нанесен штату Миссисипи - там в результате непогоды погибли по меньшей мере 11 человек. В Южной Каролине - девять жертв, в Джорджии - восемь, в Теннесси - три, в Арканзасе и Северной Каролине - по одному человеку.

Сильный ветер и торнадо обрушились на юго-восточные штаты США в воскресенье, 12 апреля. По данным NBC, без электроснабжения остались более 1 миллиона человек.