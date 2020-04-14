https://news.day.az/world/1223447.html В США за сутки от коронавируса умерли 1509 человек
В США за сутки от коронавируса умерли 1509 человек
Число умерших с диагнозом "коронавирус" снизилось в понедельник в США уже четвертый день подряд - до 1509 человек. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В пятницу, 10 марта, число умерших за предыдущие сутки составило более 2,1 тысячи и с тех пор снижалось.
По данным университета, в США подтверждено около 582 тысяч случаев коронавируса, умерли 23 604 человек.
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