КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в сторону Японского моря

КНДР произвела запуск нескольких снарядов, предположительно крылатых ракет малой дальности, в сторону Японского моря. Об этом во вторник информировало агентство Yonhap со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их оценкам, дальность полета снарядов составила около 150 км.