Испания ослабляет карантин, несмотря на рост заболеваемости

Испания находится на втором месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. И этот показатель продолжает расти. Тем не менее правительство страны постепенно ослабляет ограничительные меры, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Это больше похоже на эксперимент, результат которого не спешат предугадать даже ученые. В стране еще продолжается рост числа заболевших, но работникам заводов и строек разрешили вернуться на работу. С оговоркой - только там, где обеспечиваются меры коронавирусной безопасности.

"Мы продолжаем находиться в фазе изоляции. Мы вовсе не начали процесс послаблений и еще не сняли ограничения на передвижение людей. На основе данных о нормализации ситуации возобновляется лишь деятельность в определенных секторах экономики", - отмечает министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

Отныне в Испании новая реальность. Должны быть на рабочем месте в маске, держать дистанцию минимум в полтора-два метра, а еще проводить обязательную дезинфекцию помещений. Кто и как все это будет проверять - непонятно. Первый рабочий день после карантина в 30 дней на этой фабрике встречают в защитных средствах.

"До этого момента компания не рассматривала вопрос об увольнении рабочих. Вот пытаемся снова запустить нашу деятельность и сохранить рабочие места. У рабочих маски и перчатки. Но уже ищем новые, так как не знаем, надолго ли хватит", - комментирует ситуацию представитель компании Даниэль Ортего.

Большие фабрики обещают выполнять новые требования, а вот малые предприятия промышленности уже заявили - масок нет, обеспечить безопасную при коронавирусе дистанцию между рабочими сложно или почти невозможно. А значит, либо им не работать, отдавая все заказы большому бизнесу, либо нарушать правила и закрывать глаза на нарушения.

Как видно, многие работодатели своих сотрудников на стройку не пускают, так как не могут обеспечить меры безопасности, поэтому остаются большие риски. Когда закончится эксперимент, непонятно. Если цифры статистики будут позитивными, значит, и другие сферы смогут возвращаться к нормальной жизни.

В реанимациях стали освобождаться койки. При этом давление на систему здравоохранения все еще остается значительным. Правда, на фоне послаблений ряд экспертов переживает: цифры печальной статистики могут опять расти, если рабочие будут пренебрегать мерами безопасности. В случае с коронавирусом COVID-19 делать прогнозы бессмысленно. Они часто не сбываются. Остается наблюдать и принимать меры в соответствии с ситуацией.