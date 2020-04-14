В зоне Чернобыльской АЭС бушуют пожары - ВИДЕО
Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео пожаров, бушующих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, передает Day.Az.
К 13 апреля огонь подобрался к Припяти и перешел в верховые пожары. Они характерны тем, что образуется большая масса искр, летящих перед фронтом огня и создающих новые очаги в десятках метрах впереди.
Как сообщило в Facebook Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, верховой пожар наблюдается в районе села Кривая Гора на левом берегу Припяти.
По словам члена госагентства Ярослава Емельяненко, пламя находится в 2 км от хранилищ радиоактивных отходов всей ЧАЭС. Он отметил, что ситуация критическая.
Предполагается, что возник огонь изначально в селе Старые Соколы. Украинские правоохранители уже задержали мужчину, который может иметь отношение к поджогу.
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