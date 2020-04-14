Южная Корея намерена выпустить препарат против коронавируса в 2021 году

Республика Корея планирует провести клинические испытания препарата для борьбы с коронавирусом нового типа на основе выделенных антител в текущем году с тем, чтобы уже в 2021 году наладить его выпуск. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на чиновника, отвечающего за борьбу с распространением инфекций при центральном штабе по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, взятие как можно большего числа образцов крови заразившихся будет способствовать проведению клинических тестов на антителах в течение 2020 года. На данный момент ученые также изучают возможность использования плазмы крови пациентов, уже вылечившихся от коронавируса, для выделения антител. Как заявил чиновник, в течение двух или трех месяцев данная процедура может быть применена на практике.

В случае успеха препарат для борьбы с коронавирусом может быть выпущен уже в следующем году, а вакцина станет доступна в конце 2021 или в 2022 году, подчеркнул представитель центрального штаба по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что южнокорейским исследователям удалось выделить из крови инфицированных 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус нового типа. В Центре контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Республики Корея считают, что эти антитела в силу своей эффективности могут быть применены для лечения заразившихся.

По состоянию на вторник общее число инфицированных в Южной Корее достигло 10 564, при этом с начала эпидемии в стране умерли 222 человека, выздоровели 7 534 пациента.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.