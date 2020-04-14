Переговорщики ЕС и Британии скоро определят даты следующих консультаций по Brexit

Главные переговорщики ЕС и Соединенного Королевства по Brexit - Мишель Барнье и Дэвид Фрост - в среду наметят даты дальнейших двусторонних переговоров об отношениях после выхода Великобритании из состава сообщества. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, консультации между ними по телефону состоятся впервые после того, как у Барнье 19 марта был выявлен коронавирус. ЕС и Великобритания должны завершить переговоры о будущем соглашении до конца этого года, несмотря на пандемию вызванного коронавирусом заболевания. Ближайшие раунды дискуссий пройдут в формате видеоконференций.

Контакты между Брюсселем и Лондоном продолжались и в период заболевания Барнье. В начале апреля состоялась серия консультаций команд переговорщиков по некоторым техническим вопросам. Представитель Еврокомиссии также провел консультации с Фростом.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений.