Во Франции продлили карантин

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером выступил с обращением к нации, в котором объявил о продлении карантинных мер по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Сообщается, что Макрон объявил о продлении ограничений на несколько недель, до 11 мая. Карантин в стране действует с 17 марта.

Французские власти опасаются сценария второй волны из-за поспешного снятия ограничений, поэтому их будут отменять постепенно и только после стабилизации уровня распространения болезни.