https://news.day.az/world/1223480.html Во Франции продлили карантин - ФОТО
Во Франции продлили карантин - ФОТО
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером выступил с обращением к нации, в котором объявил о продлении карантинных мер по борьбе с коронавирусом.
Об этом сообщает Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Униан.
Сообщается, что Макрон объявил о продлении ограничений на несколько недель, до 11 мая. Карантин в стране действует с 17 марта.
Французские власти опасаются сценария второй волны из-за поспешного снятия ограничений, поэтому их будут отменять постепенно и только после стабилизации уровня распространения болезни.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре