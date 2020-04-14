Президент Кыргызстана продлил режим ЧП в некоторых городах и районах

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял решение о продлении режима чрезвычайного положения в ряде городов и районов республики, введенного до 15 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент подписал указ о продлении чрезвычайного положения в некоторых городах и районах страны до 30 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.