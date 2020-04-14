В Украине зафиксировано еще 270 инфицированных коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 3,372 тысячи, за сутки зафиксировано еще 270 случаев заражения, всего скончались 98 человек, выздоровели 119. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По состоянию на 9.00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

По данным ведомства, больше всего инфицированных в Киеве - 551, в Черновицкой области - 546, Ивано-Франковской - 332 и Тернопольской - 280.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались.