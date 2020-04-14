Лидер турецкой партии скончался от коронавируса

Лидер турецкой "Партии независимой Турции" (BTP) Хайдар Баш скончался от коронавируса.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что он заразился инфекцией неделю тому назад и проходил лечение в одной из больниц провинции Трабзон. Хайдару Башу было 73 года.

Отметим, что в Турции за последние сутки жертвами коронавируса стали еще 98 человек.

Общее число жертв коронавируса в стране достигло 1 296 человек.