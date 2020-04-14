https://news.day.az/world/1223522.html Стадион английского "Тоттенхэма" станет большой лабораторией
Стадион английского "Тоттенхэма" станет большой лабораторией
Лондонский "Тоттенхэм" предоставит медикам свой домашний стадион. Во время пандемии коронавирусной инфекции "Тоттенхэм Хотспкр Стэдиум" станет лабораторией, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В офисах стадиона разместятся лаборатории, где будет проводиться тестирование на COVID-19. Это поможет улучшить диагностику и выявить как можно больше больных и носителей вируса. Также на стадионе разместятся амбулаторные врачебные кабинеты.
"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" был открыт в 2019 году. Домашняя арена "шпор" способна принять 62 тысячи зрителей и является второй по величине в Лондоне после "Уэмбли".
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