В России за сутки коронавирусом заразились 2774, умерли 22 человека

В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 2774 человека.

Число инфицированных COVİD-19 в России достигло 21 102 человека, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается о том, что за прошедшие сутки скончались 22 человека, общее число умерших достигло 170.

Выздоровели 1694 человека.