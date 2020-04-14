https://news.day.az/world/1223526.html В России за сутки коронавирусом заразились 2774, умерли 22 человека
В России за сутки коронавирусом заразились 2774, умерли 22 человека
В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 2774 человека.
Число инфицированных COVİD-19 в России достигло 21 102 человека, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается о том, что за прошедшие сутки скончались 22 человека, общее число умерших достигло 170.
Выздоровели 1694 человека.
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