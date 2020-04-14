Китай проводит клинические испытания трех вакцин от коронавируса

Власти Китая санкционировали клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса нового типа. Как сообщил во вторник на брифинге представитель Министерства науки и техники КНР У Юаньбинь, в общей сложности страна приступила к клиническим испытаниям трех вакцин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время в Китае одобрено для клинических испытаний три вакцины от коронавируса", - сказал он.

"Среди них самая первая - вакцина на основе аденовирусного вектора, разработанная группой исследователей во главе с Чэнь Вэй - в конце марта уже завершила первичные клинические испытания. 9 апреля исследователи приступили к набору добровольцев для проведения второй фазы клинических испытаний", - указал У Юаньбинь.