В Израиле число заразившихся коронавирусом превысило 11,8 тыс. человек

Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле увеличилось до 11 868, 117 человек умерли. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно сводке израильского министерства на 8.00 вторника, число случаев заражения коронавирусом возросло до 11 868, из них 117 человек скончались. На данный момент 181 человек находится в тяжелом состоянии, 136 подключены к аппаратам искусственного дыхания. При этом 2000 человек выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались.