Индия продлила ограничительные меры в связи с коронавирусом

Власти Индии продлили до 3 мая общенациональные ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, поскольку число случаев заражения превысило 10 тысяч, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем телевизионном обращении к нации заявил, что задача состоит в том, чтобы остановить распространение вируса в новые районы страны. В то же время Моди выразил надежду, что на следующей неделе некоторые ограничения могут быть смягчены в наименее пострадавших районах.

"До 3 мая каждому индийцу придется оставаться взаперти. Я прошу всех индийцев, чтобы мы остановили распространение коронавируса в другие районы", - сказал премьер.

Режим строгой изоляции действует в стране с 25 марта. Изначально он вводился на три недели, однако дальнейшее распространение коронавируса привело к продлению ограничений.

Последние правительственные данные показали, что количество людей, зараженных COVID-19, превысило 10 тысяч, более 300 человек скончались.

"Страна очень выиграла от мер социального дистанцирования и изоляции. С экономической точки зрения это, несомненно, кажется затратным, но это не идет ни в какое сравнение с жизнью индийских граждан", - подчеркнул Моди.

В марте власти страны представили пакет стимулирующих мер в размере 1,7 триллиона рупий ($22,6 миллиарда) для оказания помощи миллионам бедных, пострадавших от последствий вспышки COVID-19.

Всемирный банк решил выделить Индии чрезвычайную финансовую помощь в размере $1 миллиарда для борьбы с пандемией.