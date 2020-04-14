По США прошла серия торнадо

В США 13 апреля по южным и юго-восточным штатам прошла серия разрушительных торнадо, в результате чего погибли 32 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gordon, фото обнародовало агентство ЕРА.

Стихия разрушала дома, валила деревья и линии электропередач. В целом около 40 торнадо уже прошлись по территории в 2 тыс. км. Жертвы стихии зафиксированы в шести штатах страны, в том числе в Техасе, Миссисипи, Южной Каролине, Джорджии, Арканзасе и Северной Каролине. Власти штатов пытаются расселить жителей, оставшихся без жилья.