В Беларуси число заразившихся коронавирусом достигло 3281

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 362, до 3281, скончались еще четыре пациента, всего умерших 33.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минздрава республики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Беларуси, по информации на понедельник, число инфицированных COVID-19 составляло 2919, в том числе сообщалось о 29 умерших.

"Зарегистрировано 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. Из них госпитализированы 2444 человека. У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме и они лечатся амбулаторно. 57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что по состоянию на вторник в Беларуси проведено 71,875 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию, для чего задействовано 17 лабораторий.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались.