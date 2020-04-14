Престижная веломногодневка "Тур де Франс" будет отложена на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает газета L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Изначально гонка должна была пройти с 27 июня по 19 июля. Перенос связан с решением французских властей о запрете на массовые мероприятия до середины июля.

Ранее генеральный директор гонки Кристиан Прюдомм отмечал, что не рассматривает полную отмену гонки или проведение ее без зрителей. 13 марта из-за пандемии была отложена веломногодневка "Джиро д'Италия".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 119 тыс. умерли.