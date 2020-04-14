Заплаканная медсестра записала эмоциональное видео после смерти пациентов

В Нью-Йорке, США, заплаканная медсестра записала эмоциональное видеообращение, в котором рассказала о работе в больнице, где лечат больных коронавирусной инфекцией нового типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Дэниэль Шмолл (D'neil Schmall), 35-летняя медсестра отделения неотложной помощи, переехала в Нью-Йорк, чтобы помогать больным в очаге коронавируса.

Она записала ролик в своем гостиничном номере после долгой смены. "Сегодня был трудный день, по-настоящему трудный день. Это чересчур, такое никто не может вынести. Я больше не могу заходить в палаты и видеть, что пациенты умерли", - эмоционально рассказывает Шмолл.

Она признается, что труднее всего в ее работе говорить с близкими пациентов, которых не удалось спасти.

Шмолл добавила, что не могла сдержать слез после смены и проплакала всю дорогу домой. Подвозивший ее таксист даже спросил, все ли у нее нормально. "Мне кажется, люди не до конца понимают, насколько сложная у нас работа. После учебы я думала, что готова к чему угодно, но не к этому. Все стараются, все так стараются, но нужно сделать столько всего! А мы тоже люди, мы не железные", - пожаловалась она.

В заключение Шмолл призвала людей проявить сострадание друг к другу. Она отметила, что любит свою работу и не собирается уходить. Медсестра просит прощения за свою эмоциональность, однако отмечает, что считает важным показать, что медработники - тоже люди.

Нью-Йорк пострадал от эпидемии новой коронавирусной инфекции больше других американских городов. На него приходится около трети всех смертельных исходов, вызванных COVID-19 в США.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.