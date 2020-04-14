Вся нефть мира представлена в одной инфографике

На карте бизнес-издания Visual Capitalist представлены мировые запасы нефти по странам по состоянию на 2019 год. Цифры означают запасы сырой нефти в миллиардах баррелей (Gbbl - гигабаррель), передает Day.Az со ссылкой на vokrugsveta.ru.

Размер государств изменен в зависимости от того, насколько она богата "черным золотом".

Именно поэтому Венесуэла и Саудовская Аравия, к примеру, занимают значительно большую площадь, чем США, Канада или Россия.

Также на схему не попали страны, запасы нефти в которых эксперты и экономисты оценивают менее чем в 100 млн баррелей.