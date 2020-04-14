https://news.day.az/world/1223599.html Вся нефть мира представлена в одной инфографике - ФОТО
Вся нефть мира представлена в одной инфографике - ФОТО
На карте бизнес-издания Visual Capitalist представлены мировые запасы нефти по странам по состоянию на 2019 год. Цифры означают запасы сырой нефти в миллиардах баррелей (Gbbl - гигабаррель), передает Day.Az со ссылкой на vokrugsveta.ru.
Размер государств изменен в зависимости от того, насколько она богата "черным золотом".
Именно поэтому Венесуэла и Саудовская Аравия, к примеру, занимают значительно большую площадь, чем США, Канада или Россия.
Также на схему не попали страны, запасы нефти в которых эксперты и экономисты оценивают менее чем в 100 млн баррелей.
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