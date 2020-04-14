Правительство Израиля утвердило ужесточение карантина на последние дни Песаха

Правительство Израиля утвердило во вторник ужесточение карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса в последние дни длящегося неделю праздника Песах в период с 14 по 16 апреля. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство утвердило правила о режиме чрезвычайной ситуации по сокращению распространения коронавируса в Израиле во время седьмого дня Песаха. Начиная с 17:00 вторника (14 апреля 2020 года) и до 05:00 четверга (16 апреля 2020 года) запрещено покидать пункт проживания для покупки еды, лекарств, товаров первой необходимости и получения неотложных услуг за исключением случаев отсутствия вышеперечисленного в пункте проживания. С 20:00 понедельника (13 апреля 2020 года) и до 05:00 четверга (16 апреля 2020 года) прекращено движение общественного транспорта", - говорится в сообщении. В этот период "разрешено выходить на короткое время на расстояние до 100 метров от дома", добавили в канцелярии премьера.

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Израиле достигло во вторник 11 235, увеличившись за сутки на 633. Число умерших возросло до 117, за 24 часа умерли семь человек, сообщило министерство здравоохранения страны. По его данным, состояние 181 заболевшего оценивается как тяжелое, 136 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Более 2 тыс. человек выздоровели, за сутки их количество возросло более чем на 300.

Максимальный прирост числа выявленных случаев заражения за 24 часа в этом месяце был зафиксирован 3 апреля, когда коронавирус был подтвержден у 819 израильтян. 6 апреля этот показатель составил 593, к 10 апреля он сократился до 351, 11 апреля вырос до 410.

Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у вернувшегося из Италии гражданина Израиля. 20 марта Минздрав проинформировал о первой смерти пациента с этим диагнозом.