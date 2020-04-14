В Казахстане продлен период действия режима ЧП

Действие режима чрезвычайного положения на всей территории Казахстана продлевается до 07:00 (по местному времени) первого мая 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Согласно постановлению президента, указ вводится в действие со дня подписания, 14 апреля 2020 года.

Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева был введен режим чрезвычайного положения (ЧП) на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Однако 10 апреля Токаев заявил о необходимости продлить период действия режима ЧП в стране до конца апреля.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в большинстве областей и крупных городов Казахстана.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 1 091 человек.