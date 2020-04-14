В ВОЗ подтвердили, что вакцина от коронавируса будет создана не ранее, чем через год
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исходит из того, что вакцина от коронавируса будет создана не раньше, чем через 12 месяцев. Об этом заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, комментируя опубликованное организацией сообщение об испытаниях вакцин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы по-прежнему считаем наиболее вероятным, что потребуется как минимум 12 месяцев, - сказала она. - Мы действительно не можем ожидать увидеть вакцину ранее 12 месяцев, или даже дольше".
Она пояснила, что при разработке вакцины требуется как "концептуальное доказательство" ее эффективности, так и доказательство безопасности для пациентов. "Нужно удостовериться, что вакцина не имеет не только немедленного [негативного] воздействия и побочных эффектов, но и долгосрочного", - пояснила она. Кроме того, одновременно нужно вести изучение "иммунного профиля", и для исследования безопасности вакцины потребуется несколько этапов.
Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что на разработку вакцины от коронавируса потребуется примерно 12 - 18 месяцев, и в текущем году она точно создана не будет.
Отвечая на вопрос, касающийся нынешней ситуации с коронавирусом в Европе, Харрис сказала, что "картина - очень неоднозначная". В Италии и Испании отмечено "небольшое замедление" роста числа новых заболевших. Однако в других государствах "все еще наблюдается рост", в частности в Турции и Великобритании. "Мы пока еще точно не наблюдаем пика [пандемии]", - констатировала официальный представитель.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.
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