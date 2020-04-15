Пара в Англии устроила "исторические" прогулки во время карантина

45-летняя костюмер Изабелла Питчер вместе со своим мужем Лукасом ежедневно прогуливаются в историческом наряде в небольшом поселке английского графства Бакингемшир, опустевшего из-за карантина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сообщает BBC.

По словам женщины, одежда нуждалась в "проветривании", поскольку много публичных мероприятий, где их планировали использовать, отменили из-за пандемии коронавируса.

Также Изабелла проводит в соцсетях викторину, прося жителей назвать эпоху. Она утверждает, что во время прогулок некоторые из односельчан "начали махать руками и ждать нас".

"За последнюю неделю мы встретили больше жителей, чем за последний год проживания здесь... с соблюдением социальной дистанции, конечно", - поделилась англичанка.

Миссис Питчер подытожила, что такие прогулки "поднимают настроение, и приятно видеть, что люди получают от этого удовольствие, и в этом тоже есть образовательная ценность".