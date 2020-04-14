Интерпол раскрыл мошенническую схему с продажей медицинских масок на более чем €2 млн

Сотрудники Интерпола совместно с властями ФРГ, Ирландии и Нидерландов смогли раскрыть преступную схему на почти €2,4 млн, связанную с продажей масок для германских медиков в разгар пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Интерпола на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Финансовые институты и власти Германии, Ирландии и Нидерландов при координации Интерпола раскрыли изощренную преступную схему, в которой использовались взломанные электронные ящики, мошенничество с предоплатой и отмывание денег", - говорится в сообщении.

По сведениям Интерпола, германские органы здравоохранения в марте в поисках медицинских масок связались по электронной почте с компанией в Испании, которая заявляла, что у нее есть порядка 10 млн штук необходимых медицинских изделий. Компания доставить маски не смогла, однако посоветовала поставщика в Ирландии, который смог бы выполнить заказ. После этого с ирландским поставщиком был заключен контракт на поставку 1,5 млн масок, которые якобы должны были быть доставлены из Нидерландов на 52 грузовиках в сопровождении полиции. Покупатели внесли предоплату в размере €1,5 млн, однако в последний момент ирландская компания заявила, что не получила платеж, и сказала, что необходимо перевести €880 тыс. еще и поставщику в Нидерландах, чтобы сделка состоялась, но и после этого маски в Германию доставлены не были.

После оперативного начала расследования властям Нидерландов удалось отследить €880 тыс., переведенных якобы поставщику в Нидерландах. Большая часть этих денег была переведена в британский банк на счет, связанный с Нигерией. Как выяснилось, мошенники создали копию сайта реально существующей компании в Нидерландах для своей схемы.

По делу задержаны двое подозреваемых в Нидерландах, однако злоумышленников, замешанных в этом преступлении, может быть больше. "Задержанные по этому делу никак не связаны с производством медицинского оборудования, они просто опытные мошенники, которые увидели возможность заработать на вспышке коронавируса", - отметил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.