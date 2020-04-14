Победивший коронавирус 25-летний шотландец сделал признание

Житель шотландского города Эдинбург Калюм Уишарт (Calum Wishart) поборол пневмонию COVID-19 и признался, что недооценивал опасность этой болезни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его видеообращение опубликовал таблоид Daily Mail.

25-летний Уишарт самоизолировался дома после того, как 19 марта у него поднялась температура. Вскоре у него проявились и другие симптомы коронавируса: кашель, тошнота, диарея и затрудненное дыхание. Когда 26 марта он потерял сознание, мать испугалась, что он умер.

Молодого человека отвезли на скорой в больницу, где у него диагностировали COVID-19. Лечение помогло, он выздоровел, и спустя неделю его выписали.

После выхода из больницы Уишарт сделал признание. "У меня было совершенно неправильное отношение к эпидемии. Не скажу, что я рвался обниматься с незнакомцами или что-то вроде этого, но я недооценивал, насколько серьезно эта болезнь может протекать, - отметил он в видеообращении. - Я был убежден, что в силу возраста я перенесу пневмонию так же легко, как обычную простуду".

Британец надеется, что его история заставит окружающих со всей серьезностью отнестись к мерам предосторожности. Он призвал всех оставаться дома, чтобы остановить распространение вируса.

Ранее американка, заразившаяся в Италии коронавирусом нового типа, раскрыла пугающую правду о симптомах болезни. По ее словам, люди ее возраста могут не испытывать распространенные симптомы пневмонии COVID-19.