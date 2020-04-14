Базу ВМС Австралии в центре Сиднея закрыли из-за вероятной вспышки коронавируса

База HMAS Watson ВМС Австралии, расположенная в центральном районе Сиднея Вуллумулу, закрыта вследствие возможного проникновения коронавируса на ее территорию. Об этом сообщает телеканал 9News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Командование военного объекта приняло это решение в качестве меры предосторожности. Вход на территорию базы разрешен только для доставки продовольствия. При этом дата снятия ограничений не сообщается.

Помимо этого, телеканал отмечает, что ранее анализы шестерых из 50 чилийских военнослужащих, прибывших в Австралию для участия в совместных учениях, дали положительный результат на коронавирус. В рамках программы подготовки чилийские военные посещали и HMAS Watson. Данные об инфицировании среди австралийского персонала базы не поступали. Всего же в Сиднее коронавирус был обнаружен у девяти австралийских военнослужащих.

На территории Австралии зафиксировано 6 400 случаев заражения коронавирусом нового типа. С 25 января, когда в Мельбурне был выявлен первый инфицированный пациент, от заболевания, вызванного вирусом, излечились 2 186 человек, 62 зараженных умерли.