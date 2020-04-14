Принц Гарри и Меган Маркл покупают особняк Мэла Гибсона

Принц Гарри и Меган Маркл после официального выхода из королевской семьи решили начать новую жизнь с покупки жилья. На примете у пары роскошный особняк, который ранее принадлежал актеру Мэлу Гибсону, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Шикарный дом обойдется принцу Гарри и его супруге в 15 миллионов долларов. В нем два бассейна, кухня, тренажерный зал, гостиная с камином и пять спален, сообщает Daily Mail.

Семейная пара перебралась на постоянное место жительства в Лос-Анджелес. Как сообщают некоторые СМИ, Меган Маркл намерена возобновить карьеру актрисы, потому подыскивала хороший домик в Малибу. Особняк Мэла Гибсона соответствует всем требованиям именитой четы.

О приобретении собственности проговорилась калифорнийский агент по недвижимости Андреа Пайлот. Она опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором заявила, что Принц Гарри и Маркл покупают дом Гибсона. Вскоре Пайлот удалила публикацию.

В то же время источники The Sun отмечают - договоренности о покупке особняка пока устные. При этом дом можно назвать фантастически красивым, а другого такого на рынке не сыскать. Недвижимость расположена на холмах среди эвкалиптовых деревьев, а с террасы перед домом открывается вид на океан. Общая площадь особняка составляет 611 квадратных метров.