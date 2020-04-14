https://news.day.az/world/1223705.html Число заразившихся коронавирусом в Казахстане превысило 1200 человек
Число заразившихся коронавирусом в Казахстане превысило 1200 человек
В Казахстане еще 23 человека заразились коронавирусом нового типа.
Общее число инфицированных достигло 1202 человека, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что от коронавируса в Казахстане скончались 14 человек.
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