Число заразившихся коронавирусом в Казахстане превысило 1200 человек

В Казахстане еще 23 человека заразились коронавирусом нового типа.

Общее число инфицированных достигло 1202 человека, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что от коронавируса в Казахстане скончались 14 человек.