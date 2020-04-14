Обама поддержит Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США

Экс-президент США Барак Обама поддержит бывшего вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом во вторник написал на своей странице в Twitter корреспондент телекомпании NBC в Белом доме Питер Александер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Экс-президент Барак Обама заявит о поддержке своего бывшего вице-президента Джо Байдена в видео, которое будет опубликовано сегодня утром (во вторник - прим. ТАСС). Об этом сообщил источник, близкий к экс-президенту", - написал Александер.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом в президенты, запланирован на середину августа в Милуоки (штат Висконсин). Ранее он намечался на 13-16 июля. Мероприятие отложили из-за пандемии нового коронавируса. Президентские выборы в США должны пройти 3 ноября.