Бывший муж лишил врача опеки над дочерью из-за угрозы коронавируса

Врач из американского штата Флорида временно лишилась опеки над дочерью из-за того, что она работает на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бывший муж врача Терезы Грин (Theresа Green) Эрик (Eric) обратился в суд c просьбой временно лишить ее опеки над их малолетней дочерью, чтобы не подвергать ребенка угрозе заражения коронавирусной инфекцией. Супруги развелись в 2018 году и договорились проводить время с ребенком поровну.

Суд удовлетворил ходатайство, так как счел общение с работающей в сфере здравоохранения матерью опасным для девочки.

Грин не согласна с таким решением. "Я думаю, это нечестно. Это жестоко, просить меня выбирать между моим ребенком и клятвой, которую я давала в качестве врача. Я не брошу мою команду на работе и пациентов, которых будет все больше в ближайшие недели и которым потребуется моя помощь в спасении их жизней, но это пытка", - сказала она.

Она подчеркнула, что такое решение суда - дискриминация в отношении нее, так как она мать в разводе. "Если бы я была замужем, мне бы дали возможность приходить домой к моему ребенку. Никто не сказал бы мне, что я не должна этого делать", - подчеркнула Грин.

Врач заявила, что носит полную защитную экипировку во время работы, поэтому считает общение с ребенком безопасным. "Я была шокирована тем, что судья пошел на такой шаг, не поговорив с экспертами в области медицины. Он забрал у меня ребенка и не подумал об эффекте, который это окажет на дочь, ее психическое и психологическое благополучие", - посетовала она.