В Великобритании число смертей от коронавируса превысило 12 тысяч

В Великобритании за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 778, превысив 12 тысяч. Об этом сообщает минздрав королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также сообщается о почти 94 тысячах подтвержденных случаев заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.